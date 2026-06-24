Castaños: PRONNIF actúa tras abandono de bebé recién nacido

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia presentará una denuncia formal por el delito de abandono de incapaz tras el hallazgo del bebé recién nacido en el municipio de Castaños, además de iniciar el procedimiento jurídico que permita garantizar su protección y definir su situación legal.

Acciones de la autoridad

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, dijo que la dependencia dará seguimiento tanto a la investigación penal como a la representación jurídica del menor, quien permanece bajo resguardo institucional. "Estaremos presentando la denuncia formal por el delito de abandono de incapaz, que se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, para que la Fiscalía nos ayude a determinar quién fue la persona responsable y castigarla por eso".

La Procuraduría promoverá una medida especial de protección por la condición de expósito del recién nacido, figura jurídica que se aplica a menores abandonados. "Vamos a tramitar una medida especial de protección por expósito ante el juzgado familiar y de manera paralela, se llevará a cabo el proceso judicial por el delito de abandono de incapaz".

La subprocuradora detalló que las investigaciones de la Fiscalía General del Estado serán determinantes para establecer la situación jurídica definitiva del menor. Precisó que, si no es posible determinar la procedencia del bebé o localizar familiares con derechos legales sobre él, podría emitirse una declaratoria de expósito, lo que permitiría liberarlo jurídicamente para iniciar un eventual proceso de adopción.

"Una vez que logremos determinar o no la procedencia del bebé, se declara expósito en su caso y esto lo deja liberado jurídicamente para pasar por un proceso de adopción". No obstante, aclaró que el procedimiento sería distinto en caso de que las investigaciones permitan identificar a la progenitora.

Impacto en la comunidad

"En caso de detectar quién es la progenitora del bebé, entonces ya se realiza otro tipo de procedimiento jurídico". La funcionaria manifestó su confianza en que las indagatorias permitan ubicar a la persona responsable del abandono para fincar las responsabilidades penales correspondientes. "Esperemos que sí podamos dar con ella, pero habrá que esperar el resultado de las investigaciones. Confiamos en que se pueda identificar para hacerla responsable de esta situación", expresó.

Mientras continúan las diligencias ministeriales, PRONNIF mantendrá la representación legal del recién nacido y vigilará el respeto de sus derechos durante todo el proceso de protección y procuración de justicia.