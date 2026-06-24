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Coahuila

Laura Jiménez reconoce a estudiantes destacados en Múzquiz

Durante la entrega, la Presidenta Municipal destacó la importancia de reconocer el esfuerzo académico y fomentar la dedicación en las aulas.

Por Teresa Muñoz - 24 junio, 2026 - 09:33 p.m.
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      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió a Cinépolis para entregar cortesías a alumnos destacados del municipio, como reconocimiento a su desempeño académico.

      Los estudiantes beneficiados tuvieron la oportunidad de disfrutar la transmisión del encuentro de fútbol entre las selecciones de México y República Checa en el Mundial.

       

      La actividad formó parte de una iniciativa de estímulo dirigida a jóvenes que han sobresalido en sus estudios.

      Durante la entrega, la Presidenta Municipal convivió con los alumnos y reiteró la importancia de impulsar el esfuerzo y la dedicación en las aulas.

       

      Los asistentes acudieron a la sala de cine para seguir las acciones del encuentro deportivo en un ambiente de convivencia.

      Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca reconocer el desempeño estudiantil y fomentar espacios de integración para la niñez y juventud de Múzquiz.

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