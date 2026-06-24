Laura Jiménez reconoce a estudiantes destacados en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió a Cinépolis para entregar cortesías a alumnos destacados del municipio, como reconocimiento a su desempeño académico.

Los estudiantes beneficiados tuvieron la oportunidad de disfrutar la transmisión del encuentro de fútbol entre las selecciones de México y República Checa en el Mundial.

La actividad formó parte de una iniciativa de estímulo dirigida a jóvenes que han sobresalido en sus estudios.

Durante la entrega, la Presidenta Municipal convivió con los alumnos y reiteró la importancia de impulsar el esfuerzo y la dedicación en las aulas.

Los asistentes acudieron a la sala de cine para seguir las acciones del encuentro deportivo en un ambiente de convivencia.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca reconocer el desempeño estudiantil y fomentar espacios de integración para la niñez y juventud de Múzquiz.