PRONNIF responde a manifestación docente sobre abuso en educación física

Tras las manifestaciones realizadas por docentes de la Región Centro en las instalaciones de la PRONNIF, la subprocuradora de la dependencia aseguró que el proceso contra el maestro de educación física acusado de presunto abuso se lleva conforme a los protocolos legales y sin emitir juicios anticipados.

Acciones de la autoridad

Martha Herrera mencionó que tras la manifestación se sostuvo una reunión con maestros que acudieron como representantes del grupo, encuentro en el que también participó Diana Muscacer, coordinadora de los Ministerios Públicos especializados en delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Señaló que durante la reunión se detalló la intervención que corresponde a cada una de las dependencias involucradas y dejó en claro que la PRONNIF no cuenta con facultades para determinar la existencia de algún delito, sino únicamente para proteger los derechos de la niñez.

"Nosotros, a través del área psicológica, emitimos una opinión técnica sobre posibles indicios de vulneración de derechos, en caso de detectar estos elementos, nuestra obligación es canalizar el asunto al Ministerio Público Especializado, que es la autoridad encargada de realizar las investigaciones y, en su caso, informar al juez".

Recalcó que en ningún momento se ha coartado el derecho a la defensa del docente y dijo que ni la PRONNIF ni el Ministerio Público han revelado datos personales de las partes involucradas. "Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, solo un juez puede determinar responsabilidades mediante una sentencia, nosotros no estamos determinando procesos injustos, estamos cumpliendo con los protocolos que nos marca la ley".

Mencionó que la PRONNIF ha atendido otros casos similares en instituciones educativas, aunque estos se manejan con discreción para no entorpecer las investigaciones ni vulnerar la dignidad de las personas involucradas.

Finalmente, confirmó que la menor recibió atención psicológica a través de Atención a Víctimas y que la dependencia mantiene un seguimiento como autoridad coadyuvante, acompañando a la familia durante el proceso legal, a la espera de que sea la autoridad judicial la que determine los hechos y posibles responsabilidades.