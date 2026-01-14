Martha Herrera presenta avances en adopción en Monclova

Durante el 2025 se logró la adopción de 7 niños institucionalizados en la región Centro y concretar 12 solicitudes de padres en busca de adopción, lo que se logró gracias al interés del Gobierno del Estado por restituir los derechos de los menores, lo cual se intensificará con la creación del nuevo Centro Especializado en Adopción.

La puesta en marcha de este nuevo órgano permitirá agilizar los procesos de pérdida de patria potestad y adopción en Coahuila, reduciendo de manera significativa los tiempos legales y brindando mayor certeza jurídica a niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo resguardo institucional.

La Subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, explicó que el Centro Especializado en Adopción funcionará como un juzgado especializado que, aunque inicialmente operará en la ciudad de Saltillo, atenderá casos de todo el estado.

Señaló que este proyecto responde al impulso del Gobernador del Estado Manolo Jiménez Salinas y la presidenta del DIF Coahuila, Liliana Salinas, que priorizan el interés superior de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados.

"El juzgado especializado va a atender únicamente los casos de niños institucionalizados, esto permitirá que los procesos sean más expeditos, más focalizados en el interés superior de estos menores, quienes muchas veces se encuentran en un doble o incluso triple grupo vulnerable".

Mencionó que anteriormente los procesos de pérdida de patria potestad podían extenderse hasta por más de tres años, lo que provocaba que algunos menores ingresaran a una casa hogar a los 3 años de edad y salieran hasta los 6 o 7, dificultando su adopción, pero ahora se acortarán hasta a 40 días.

En cuanto a los resultados en la región Centro, Martha Herrera informó que durante 2025 un total de 7 niños institucionalizados fueron adoptados, lo cual no se veía anteriormente, adicional a que 12 familias de la región lograron realizaron un trámite de adopción.

"Esto habla de que se está avanzando en la restitución de derechos, cada vez más familias se acercan a preguntar y a informarse sobre la adopción, no como un último recurso, sino como un verdadero plan de familia".

Esperan que con la creación del Centro Especializado en Adopción, así como la difusión y concientización que impulsa el Gobierno del Estado, se espera que más niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a vivir en familia, con procesos más ágiles y con plena certeza jurídica.