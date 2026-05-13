PRONNIF protege a menor de 8 años tras fuga en Monclova

La PRONNIF mantendrá bajo resguardo institucional al menor de 8 años que escapó de la casa hogar Galilea, mientras recibe atención psicológica y valoración psiquiátrica ante los problemas de conducta que presenta y los constantes intentos por huir para regresar con su madre a Ciudad Acuña.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, informó que el niño permanece con una medida de protección especial debido a las condiciones de riesgo en las que se encontraba y a las constantes conductas de escape que ha mostrado.

El menor había permanecido anteriormente con una familia de apoyo, específicamente con su abuela materna en Monclova, luego de una intervención de la Procuraduría Municipal de Acuña, donde se reportaron omisiones de cuidado y consumo de sustancias por parte de la madre.

Sin embargo, el menor presenta un padecimiento aún no diagnosticado, posiblemente de carácter psiquiátrico, además de una falta de atención médica especializada que requiere seguimiento constante. La subprocuradora mencionó que en repetidas ocasiones el niño ha intentado escapar, con la intención de regresar con su madre a Ciudad Acuña, lo que puso en riesgo su integridad y llevó a las autoridades a resguardarlo.

"Empezó a tener estas conductas de sustraerse, de tratar de buscar la forma de llegar a Acuña, por lo que intervenimos ante el riesgo constante en el que se colocaba el menor, por lo que fue resguardado".

Sobre el incidente registrado en la casa hogar Galilea, explicó que fue la primera ocasión en que el niño intentó escapar desde el centro asistencial y que uno de los cuidadores logró detectarlo a tiempo, notificando de inmediato a las autoridades.

Añadió que PRONNIF y el centro asistencial reforzarán las medidas de vigilancia para impedir nuevos intentos de fuga, además de avanzar en la atención médica especializada que requiere el menor.