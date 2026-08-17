Martha Herrera informa sobre conflicto familiar que afecta a menores

La PRONNIF intervino nuevamente en el caso de tres menores señalado en redes sociales por presunto maltrato y determinó, tras realizar una valoración psicológica, que no existe agresión física en contra de los niños, sino que es un conflicto entre los padres y la abuela, que afecta a los menores.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, informó que los menores ya cuentan con un expediente ante la dependencia y que, ante las manifestaciones difundidas públicamente, se realizó una nueva intervención con los menores y el resto de la familia.

Herrera señaló que, durante la entrevista psicológica, la niña de entre 7 y 8 años manifestó que la pérdida de sus dientes no fue consecuencia de golpes, sino un proceso propio de la edad. "Lejos de ver una violencia física, la niña manifestó que los dientes se le habían caído; no le pegaron, no fue por violencia física", explicó.

La subprocuradora indicó que el principal problema detectado es un conflicto entre adultos de la familia, particularmente entre la abuela y el padre, situación que estaría repercutiendo en los menores. Aclaró que la denuncia no puede considerarse simplemente falsa, debido a que existe un entorno de conflicto que puede generar afectaciones y vulneraciones a los menores, aun cuando no se haya acreditado una agresión física. "Si se están peleando los adultos, pues le va a afectar a los niños", sostuvo.

Como parte de la intervención, la procuraduría habló con los integrantes de la familia y determinó no resguardar a los menores, por lo que permanecerán en su entorno familiar mientras se trabaja en la modificación de las conductas que originan los conflictos.

Sin embargo, se reforzará el seguimiento mediante terapias psicológicas, establecimiento de límites y un plan de restitución de derechos, con el objetivo de que la familia modifique las dinámicas que están afectando a los niños. La subprocuradora advirtió que, si las condiciones no cambian y continúan los conflictos familiares que ya tienen antecedentes, se podría aplicar una medida especial de protección consistente en el resguardo de los menores. Explicó que esta medida representa el último recurso de la dependencia, debido a que se busca privilegiar que los niños permanezcan dentro de un entorno familiar.