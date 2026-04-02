Martha Herrera de PRONNIF llama a moderar el consumo de alcohol en vacaciones

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia hizo un llamado a los padres de familia a moderar el consumo de alcohol durante el periodo vacacional de Semana Santa, al advertir que esto puede poner en riesgo la integridad de los menores y derivar en una omisión de cuidados.

En estas fechas, es común que las familias salgan de la ciudad, acudan a centros recreativos o realicen reuniones, contextos en los que suele incrementarse el consumo de las bebidas alcohólicas.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, señaló que el consumo de alcohol o estupefacientes es un factor determinante en situaciones de violencia intrafamiliar, sea física, psicológica o incluso sexual.

Mencionó que incluso sin llegar a un escenario violento, la ingesta de alcohol en contextos familiares esto representa un riesgo latente para los menores, al exponerlos a situaciones de inseguridad.

"Si estás en una alberca y se cae el niño, y estás bajo los efectos del alcohol, tu capacidad de reacción no es la misma, lo mismo si vas manejando de regreso de un día de campo, lo que eleva el riesgo de un accidente".

La subprocuradora mencionó que este tipo de conductas no solo incrementan el riesgo de accidentes, sino que pueden constituir una omisión directa de cuidados por parte de los adultos responsables.

Asimismo, advirtió que consumir alcohol en presencia de los hijos o mientras se está a cargo de ellos puede implicar una vulneración de sus derechos.

"Como mínimo, ya estamos hablando de una omisión de cuidados y si a eso se le suma una discusión entre adultos o un accidente vial, el daño puede ser mucho mayor", indicó.

Finalmente, la Subprocuraduría exhortó a la población a disfrutar de este periodo vacacional de manera responsable, priorizando en todo momento la seguridad y el bienestar de todos los menores.