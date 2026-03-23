Martha Herrera de PRONNIF advierte sobre responsabilidad social del conductor

El conductor que brindó "raide" a los Kelly y Axel actuó con una falta de responsabilidad social al poner en riesgo la integridad de los menores y será la Fiscalía General del Estado quien determinará si existe alguna responsabilidad legal.

Lo anterior lo dio a conocer la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, quien señaló que la protección de los niños, niñas y adolescentes no es exclusiva de las autoridades, sino una tarea en la que toda la sociedad debe involucrarse.

Advirtió que, aunque será la Fiscalía quien determinará si existe alguna responsabilidad legal por parte del conductor, el trasladar a los menores sin saber su situación, representa una conducta inapropiada.

En este sentido, destacó la necesidad de reforzar la sensibilización en sectores como el transporte y el comercio, a fin de prevenir casos donde puedan vulnerarse los derechos de menores.

Sobre el caso, informó que ambos adolescentes fueron localizados en Saltillo y puestos bajo resguardo de la Procuraduría de Protección en la región Sureste, en donde se realizaron las primeras intervenciones.

Posteriormente, fueron trasladados a la región Centro para continuar con el proceso de atención y seguimiento.

Explicó que la procuraduría iniciará el diálogo con los menores para conocer los motivos que los llevaron a salir de sus hogares, así como para identificar si existía alguna situación de riesgo en su entorno familiar.

Estas entrevistas se realizan bajo protocolos que evitan la revictimización, privilegiando en todo momento su bienestar.

Agregó que ambos recibirán atención psicológica, mientras que en el caso de Kelly ya se cuenta con un antecedente por omisiones de cuidado desde 2024.

Finalmente, indicó que, dependiendo de los resultados de la evaluación, se podrían aplicar medidas de protección adicionales, como la integración a una familia de apoyo, siempre priorizando su derecho a vivir en un entorno seguro.