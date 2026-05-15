PRONNIF advierte sobre riesgos de dejar menores solos en vehículos

Ante el incremento de las temperaturas en la región Centro, la PRONNIF lanzó un llamado a los padres de familia para evitar dejar a menores solos dentro de los vehículos, aunque sea por unos minutos, al advertir que esta práctica representa un grave riesgo para su integridad e incluso puede derivar en consecuencias fatales.

Luego de los recientes casos que se han presentado en la región, en donde se el caso de un menor que se encuentran al interior de un vehículo, la subprocuradora de la procuraduría, Martha Herrera, alertó a los padres de familia sobre los riesgos que representa el dejar a los niños solos. "Hay un caso muy mediático a nivel nacional de un niño que lamentablemente perdió la vida quedándose al interior de un vehículo, por lo que no sólo es una omisión gravísima, una negligencia, sino que además puede ser tipificado como delito".

Mencionó que en muchas ocasiones los padres consideran que ausentarse "por tan solo cinco minutos" no representa peligro, sin embargo, en ese breve lapso de tiempo pueden ocurrir situaciones que pongan en riesgo la vida de los menores. "Como papás se nos puede hacer muy fácil decir ´voy al Oxxo, aquí te dejo, espérame cinco minutos´, no sabemos que pueda pasar en esos cinco minutos y se pone mucho en riesgo la integridad del niño".

La funcionaria explicó que además de las altas temperaturas que se alcanzan rápidamente dentro de los vehículos cerrados, también existen otros factores de riesgo relacionados con el uso del aire acondicionado o calefacción, que pueden generar afectaciones a la salud de los menores. Herrera exhortó a los padres de familia a mantener vigilancia permanente sobre sus hijos y evitar cualquier situación que pueda considerarse negligencia.