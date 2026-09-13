Martha Herrera PRONNIF exhorta a docentes a proteger derechos de niños

Ante el inicio del ciclo escolar, la PRONNIF exhortó a maestros, directivos y personal educativo a aplicar los protocolos de actuación cuando detecten cualquier situación que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Martha Herrera Ramírez, subprocuradora de PRONNIF, explicó que los procedimientos establecidos por la Secretaría de Educación contemplan qué hacer ante casos de omisión de cuidados, negligencia, riñas o violencia sexual, así como las acciones preventivas y de seguimiento que deben realizarse.

Señaló que durante el regreso a clases únicamente han recibido el reporte de dos casos de menores en los que los padres no fueron por ellos a la escuela, debido a malos entendidos o problemas de comunicación entre los padres.

Mencionó que son los únicos casos que se han presentado sin que exista una situación de riesgo. La subprocuradora reconoció que uno de los principales retos es lograr que los maestros tengan la confianza de reportar cuando detecten que un menor esté en una situación de vulnerabilidad.

Explicó que algunos docentes tienen temor a posibles represalias, mientras que otros desconocen cómo aplicar correctamente el protocolo, lo que puede generar inseguridad y llevarlos a no actuar.

"Muchas veces los maestros también viven con el miedo de represalias por parte de los padres, también a veces es el desconocimiento de cómo llevar un protocolo y eso les da miedo el no hacerlo bien y prefieren mejor no hacerlo".

La subprocuradora sostuvo que documentar las intervenciones permite fortalecer el trabajo de protección de niñas, niños y adolescentes y evitar posibles problemas posteriores.