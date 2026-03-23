Atención integral para menor víctima de abuso en San Buenaventura

La Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia activó un protocolo de atención integral en favor de la menor de 4 años de edad, víctima de abuso sexual en el municipio de San Buenaventura, enfocado en salvaguardar su bienestar físico y emocional, así como evaluar su entorno familiar.

La subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera Ramírez informó que desde que se tuvo conocimiento del caso se implementaron acciones coordinadas con distintas corporaciones, priorizando la atención especializada a la víctima. Indicó que en estos casos la procuraduría realiza un acompañamiento a los menores y a la familia, con la finalidad de salvaguardar sus derechos.

Además del acompañamiento psicológico, se brinda asesoría legal y seguimiento constante al entorno familiar, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la recuperación de la menor.

Respecto al proceso penal, la funcionaria precisó que corresponde a la Fiscalía General del Estado llevar las diligencias relacionadas con la detención y judicialización del presunto responsable, y mantendrán en reserva los detalles de este caso, con el fin de no afectar el proceso, confirmando únicamente que hay una persona detenida.

En cuanto a las versiones que apuntan a un posible descuido por parte de la madre, Herrera Ramírez descartó ese tema y señaló que en los casos de violencia sexual la responsabilidad recae únicamente en el agresor. "Eso no se puede tomar como un descuido; la verdad es que lamentablemente el tema de los abusos sexuales, o de violencias sexuales, el único responsable es la persona que tiene la conducta de agresión hacia los niños".

La PRONNIF reiteró que continuará con el acompañamiento integral, así como con el seguimiento del caso, para garantizar la protección de los derechos de la menor y su acceso a la justicia.