Más de cuatro perros se extravían diariamente por pirotecnia, advierte Martín Gómez

Más de cuatro perros se extravían diariamente a causa de la pirotecnia, al salir corriendo de sus hogares debido al fuerte estruendo que generan los artefactos explosivos", informó Martín Gómez, director de la cabina de atención animal Huellitas en Acción.

El también regidor señaló que, si bien no se han recibido reportes de mascotas lesionadas por pirotecnia, sí se han atendido hasta 20 reportes de perros extraviados.

Explicó que algunos casos son difundidos en redes sociales, mientras que otros no alcanzan a publicarse, ya que los animales son localizados rápidamente y se contacta a sus dueños para que acudan a recogerlos del lugar donde permanecen resguardados.

Detalló que del 24 de diciembre al día de ayer 30, se logró localizar y entregar a sus propietarios a un total de 12 mascotas, gracias a la colaboración ciudadana.

Ante los festejos de hoy por fin de año, Gómez exhortó a la población a tomar conciencia y a inculcar en los niños la importancia de no encender pirotecnia, ya que representa un peligro tanto para las personas como para los animales.

Reiteró que el principal problema es el ruido excesivo que provoca el uso de estos artefactos, lo que genera miedo en las mascotas y las impulsa a huir de sus viviendas.

Asimismo, comentó que en las páginas y grupos de redes sociales dedicados a mascotas se mantiene un alto movimiento de publicaciones sobre perros extraviados, lo que confirma que el problema persiste durante estas fechas en las que se incrementa el uso de pirotecnia.