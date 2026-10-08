Martín N, señalado por el homicidio de Abel Bernardo Castillo Peña

MONCLOVA, COAH.- Detrás de una imagen que proyectaba en redes sociales como cuidador de animales y participante en actividades comunitarias, Martín "N" es señalado por la Fiscalía General del Estado como presunto responsable del homicidio de Abel Bernardo Castillo Peña, joven de 21 años reportado como desaparecido en Frontera.

En su cuenta de TikTok, bajo los usuarios "Flash" y "husky", el imputado compartía videos relacionados con el cuidado de sus gatos. En una de sus publicaciones justificó que no permitía que sus mascotas salieran a la calle con la frase: "cuido los míos para evitar locos".

Martín "N" también publicaba videos en los que aparecía caracterizado con vestimenta femenina.

Actividades en redes sociales

El señalado, propietario de un negocio de videojuegos en San Buenaventura, excandidato a Rey Queer y miembro del Comité Orgullo Monclova, habría contactado a Abel a través de redes sociales para acordar un encuentro el pasado lunes, fecha en que se perdió el rastro del joven.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, el encuentro pactado habría derivado en el homicidio de Abel en el municipio de San Buenaventura.

Detalles de la detención

Martín "N" fue detenido como presunto responsable del crimen y corresponderá a la representación social presentar ante la autoridad judicial los elementos de prueba que sustenten la acusación.

La situación jurídica del señalado será determinada conforme avance el proceso penal.