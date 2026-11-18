MONCLOVA, COAH.- Personal de la Fiscalía aseguró numerosos cartuchos de arma larga localizados durante la segunda jornada de búsqueda del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos en la Región Centro.

Integrantes del colectivo informaron que agentes de la Fiscalía acudieron al primer punto de rastreo, donde un día antes habían encontrado los primeros indicios balísticos, para realizar el levantamiento correspondiente.

Aseguramiento de municiones en la búsqueda

Durante una nueva revisión del terreno localizaron muchas más balas de un arma larga, las cuales fueron retiradas por las autoridades.

Sin embargo, se señalaron que hasta el momento no han encontrado restos humanos ni indicios biológicos que permitan avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Continuación de las jornadas de búsqueda

Las jornadas de búsqueda continuarán este jueves 19 de noviembre, mientras que las actividades previstas para el viernes 20 todavía están por confirmarse.

Los rastreos se realizan en distintos puntos de la Región Centro identificados mediante reportes anónimos y llamadas ciudadanas, con el propósito de localizar posibles fosas clandestinas.

Por motivos de seguridad y siguiendo las recomendaciones de las autoridades, el colectivo mantiene bajo reserva las ubicaciones exactas de los sitios inspeccionados.