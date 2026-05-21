Monclova se prepara para el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas

Monclova se convertirá este fin de semana en el epicentro regional de las artes marciales mixtas al albergar el Torneo Regional de Artes Marciales Mixtas del Norte, competencia que se desarrollará del 22 al 24 de mayo con la participación de más de 180 atletas provenientes de distintos estados del país.

El campeonato reunirá delegaciones de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila, consolidándose como uno de los eventos más importantes de la región dentro de esta disciplina deportiva.

Autoridades municipales destacaron que este tipo de actividades fortalecen el turismo deportivo y posicionan a Monclova como una sede atractiva para competencias de gran convocatoria, al generar además movilidad de visitantes, entrenadores, equipos y familias durante el fin de semana.

El torneo tendrá además un carácter clasificatorio, ya que representa una etapa importante en el proceso de integración de la selección nacional que participará en próximos eventos internacionales.

Las y los competidores buscarán avanzar rumbo al Campeonato Mundial Juvenil que se celebrará en Abu Dhabi, así como al Campeonato Mundial Junior y de Adultos, con la oportunidad de representar a México en escenarios internacionales.

Con este evento, Monclova continúa ampliando su agenda deportiva y fortaleciendo espacios para el desarrollo y proyección del talento juvenil y profesional en disciplinas de alto rendimiento.