La Voz de Monclova conmemora 30 años de 5 Minutos de Grilla de Edmundo Villa Castillo

Este 4 de mayo de 2026 no es una fecha cualquiera para el periodismo regional. Se cumplen tres décadas desde que apareció por primera vez en las páginas de La Voz de Monclova la columna "5 Minutos de Grilla", firmada por el cronista de lo cotidiano, Edmundo Villa Castillo. Lo que comenzó como un experimento de opinión terminó convirtiéndose en una referencia obligada para generaciones de lectores.

Detrás de ese estilo directo, irónico y con tintes de picardía norteña, está "Mundo", como lo conocen desde siempre. Un apodo que, lejos de ser diminutivo, refleja la cercanía que ha construido con su audiencia. Aunque en la calle muchos ni siquiera lo llaman por su nombre: basta decirle "Cinco minutos" para que la complicidad surja de inmediato.

A sus ahora más de ocho décadas de vida, Villa Castillo mantiene intacta la esencia que lo llevó a conectar con el público. Su relación con las noticias no es reciente; se remonta a su juventud, cuando en los años sesenta ya mostraba inquietud por contar historias mientras trabajaba en el periódico El Día. Aquella idea de tener una columna propia tardó años en concretarse, pero nunca desapareció.

Fue hasta la década de los noventa, tras cerrar un ciclo en el servicio público, cuando decidió regresar a los medios. Primero lo hizo a través de la radio, donde nació el concepto de "5 Minutos de Grilla". Poco después, el formato migró a publicaciones impresas, hasta que finalmente encontró su lugar definitivo en La Voz de Monclova.

Aquella primera entrega publicada el 4 de mayo de 1996 no pasó desapercibida. Abordó un tema delicado: la detención de un líder sindical acusado de desfalco, demostrando desde el inicio que la columna no temería incomodar cuando se tratara de decir lo que otros callaban.

La evolución de un estilo único

Con el paso de los años, su estilo —mezcla de observación callejera, humor y crítica— se volvió su sello personal. Pero entre cientos de textos, hay uno que ocupa un lugar especial en su memoria: el que dedicó a su hijo Rolando en agosto del 2000. En esas líneas dejó ver un lado más íntimo, recordando la infancia de su hijo entre papalotes hechos de periódico y sueños que, con el tiempo, lo llevaron a volar alto en Monterrey.

Villa Castillo no idealiza su trayectoria. Reconoce que el oficio también implica riesgos y desacuerdos, pero sostiene que nunca ha escrito algo de lo que tenga que arrepentirse. Su brújula, asegura, siempre ha sido la ética y el apego a la verdad.

Hoy, en plena era digital, su voz ha cruzado fronteras. Las redes sociales le han abierto puertas a lectores de distintos países, quienes no solo siguen sus comentarios, sino que también se interesan por el lenguaje coloquial que utiliza, tan arraigado a la cultura mexicana.

Fiel a su método, continúa recorriendo calles, observando y escribiendo sobre lo que presencia. Esa cercanía con la realidad, afirma, es lo que le ha permitido mantenerse vigente sin perder credibilidad.

Un legado en el periodismo

Más allá del periodismo, su historia incluye múltiples facetas: desde su paso por la administración pública hasta su participación en la fundación del Sindicato de Burócratas en Monclova. Experiencias que, de una u otra forma, han nutrido su mirada crítica.

Aunque oficialmente retirado de la vida laboral, "Mundo" no ha dejado la pluma. Sigue publicando su columna y participando en espacios informativos, convencido de que escribir no es solo un oficio, sino una forma de vida.

En este aniversario número 30, no habla de despedidas. Por el contrario, reafirma su intención de seguir escribiendo mientras tenga algo que decir. Su mayor satisfacción, asegura, no está en los reconocimientos —aunque los tiene, como el Premio Estatal de Periodismo recibido años atrás por trayectoria—; sino en haber sacado adelante a su familia y en el respaldo constante de sus lectores.

Prueba de ello fue la respuesta a su publicación del pasado 3 de mayo, que superó los 217 mil "me gusta" en la plataforma digital del periódico, un gesto que no dejó pasar desapercibido.

Con la misma sencillez que caracteriza sus textos, cierra este nuevo capítulo agradeciendo: a su familia, a sus lectores y a la vida misma. Porque si algo ha demostrado en estos 30 años, es que cinco minutos bien escritos pueden quedarse para siempre.