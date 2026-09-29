Maxion Inmetal realiza jornada de contratación en Castaños

Una alta demanda laboral se registró este martes durante la jornada de contratación efectuada por la empresa Maxion Inmetal, con sede en el municipio de Castaños, la cual congregó a decenas de buscadores de empleo en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo (SNE), ubicadas en las instalaciones de Recaudación de Rentas.

Desde las cinco de la mañana, jóvenes aspirantes comenzaron a hacer fila a las afueras del recinto con la expectativa de obtener un puesto laboral o aspirar a una mejor calidad de vida. La convocatoria oficial se desarrolló en un periodo de dos horas, en un horario de diez de la mañana a doce del mediodía.

Al iniciar la atención se contabilizó una fila superior a las 70 personas. Durante el evento, la compañía metalmecánica ofertó contrataciones directas para los puestos de ayudantes generales, inspectores de calidad y encargados de mantenimiento.

La marcada respuesta evidencia la continua necesidad de oportunidades de trabajo formal y estabilidad económica por parte de los habitantes de la región centro del estado.