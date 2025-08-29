Empresa Maxion Structural Components inicia proceso de retiro voluntario en planta de Castaños

La empresa Maxion Structural Components inició este viernes su proceso de retiro voluntario en la planta ubicada en Castaños, donde cerca de 500 trabajadores sindicalizados acudieron a registrarse para solicitar su baja voluntaria.

La respuesta masiva de los empleados refleja la expectativa generada tras el anuncio realizado por la compañía un día antes, en el que informó que el programa se abrió desde las 9:00 horas del 29 de agosto hasta las 17:00 horas del lunes 1 de septiembre. El registro puede realizarse en las oficinas sindicales dentro de la planta o en el área de Laborales.

A pesar de la gran cantidad de solicitudes, la empresa no precisó cuántas serán aceptadas ni bajo qué criterios se evaluarán los casos en conjunto con el sindicato, lo que ha generado incertidumbre y preocupación entre la base laboral.

Maxion detalló que, en caso de ser aprobada la solicitud, los trabajadores recibirán una liquidación del 100% conforme a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, el comunicado no incluyó cifras ni lineamientos claros, manteniendo en vilo a cientos de familias que dependen de estos empleos.

La compañía argumentó que la medida responde a la disminución en la demanda de sus principales clientes, lo que ha afectado directamente la producción de la planta en Castaños.

El proceso de inscripción continuará hasta el lunes 1 de septiembre, mientras los trabajadores esperan que empresa y sindicato aclaren el alcance del recorte y definan cuántos de los solicitantes podrán acceder a la salida voluntaria.