Programa Mejoramiento Genético Ganadero 2025: Beneficios para Productores en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, señaló que en acciones de beneficio al campo, los gobiernos municipales trabajan en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con los productores de las zonas rurales.

Al asistir al arranque del Programa de Mejoramiento Genético y Suplemento Ganadero 2025, detalló que gracias al trabajo coordinado, durante el año en curso se destinarán más de 100 millones de pesos en programas y obras para beneficio de los ejidos de Saltillo.

Dijo que este programa es uno de los más importantes para los productores de la región, ya que les permite mantener la calidad en los productos que ofrecen.

Afirmó que está en marcha el esquema de Incentivos a la Producción, el cual llega a 2 mil 500 beneficiarios, así como la entrega de semilla forrajera, cuya segunda etapa se desarrollará en el mes de septiembre.

Javier Díaz apuntó que las acciones implementadas para las comunidades rurales se dividen en programas productivos y sociales, en los que se involucran diferentes dependencias del Gobierno Municipal.

"Así vamos a seguir trabajando, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con los productores; vamos a seguir muy cercanos a nuestra gente del campo para llevar múltiples beneficios", declaró el edil.

GOBIERNO DE COAHUILA LLEVA APOYOS A TODO EL ESTADO

En su mensaje, el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que gracias al impulso del gobernador Manolo Jiménez, se llevan obras, programas y acciones a todos los municipios de la entidad.

"Hoy más que nunca se ve una gran presencia en el campo coahuilense, en donde se entregan apoyos caprinos, suplementos y alimentos, entre muchos otros beneficios", dijo.

En su momento, Jesús María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural, indicó que con el Programa de Mejoramiento Genético y Suplemento Ganadero 2025 se invierten 20 mil pesos por semental, con procesos claros y sin intermediarios.

Con dicho programa se beneficiará a 2 mil pequeños productores.

"Y con el apoyo de suplemento, cada productor podrá alimentar hasta 40 animales durante un mes completo, lo que representa un alivio importante en tiempos de baja disponibilidad de forraje, además de impulsar el bienestar animal y la productividad de nuestros hatos", comentó.

Montemayor Garza dijo que con estos programas se tiene como meta mejorar la calidad genética del hato ganadero, incrementar su valor comercial y fortalecer la sanidad y productividad de las unidades pecuarias.

En el evento estuvieron presentes el alcalde de Parras, Fernando Orozco Lara; las alcaldesas de Arteaga y General Cepeda, Ana Karen Sánchez Flores y Mayra Verónica Ramos Rodríguez; así como Francisco Javier Martínez Leal, presidente de la Asociación Ganadera Local de Saltillo A.C.

CON TODO POR EL CAMPO DE SALTILLO

El alcalde Javier Díaz destacó también que en los primeros días de su administración, personal de la Dirección de Desarrollo Rural recorrió las 106 comunidades rurales del municipio de Saltillo, lo cual se ha hecho de manera constante para conocer las principales necesidades y darles solución.

Díaz González apuntó que como parte de la atención al campo saltillense se realizó una labor muy importante en el desazolve de bordos de abrevadero, lo que se complementó con las lluvias, y adelantó que en breve comenzará el programa de techos en viviendas rurales.

Asimismo, dijo que es muy importante la labor que realiza el DIF Saltillo, que preside Luly López Naranjo, y la Dirección de Desarrollo Social en programas complementarios para los ejidos.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso y apoyo a todas las comunidades del campo saltillense para beneficiar a las familias que ahí habitan.