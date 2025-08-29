Tragedia en Saltillo: Hombre muere por mordedura de dóberman

SALTILLO, COAH.- Un hombre de 52 años perdió la vida tras permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de las graves lesiones sufridas por la mordedura de un perro de raza dóberman.

El ataque ocurrió el pasado domingo en la colonia Landín, y la víctima falleció este jueves en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Por su parte, la Comisaría de Seguridad Pública de Saltillo confirmó que el dueño del animal, conocido como "El Vela", fue asegurado por elementos municipales en el marco de las diligencias que se siguen por este caso.

El fallecido fue identificado como Pedro Alberto "N", quien presuntamente fue agredido mientras caminaba por la prolongación Álvaro Obregón, entre las calles Manuel de Mederos y Luis Echeverría Álvarez.

Según testigos, el perro lo sorprendió, mordiéndolo en la ingle y provocando que cayera al suelo en dos ocasiones.

De igual manera, los vecinos del dueño del perro señalaron que el animal ya había sido reportado en otras ocasiones por su comportamiento agresivo.

Luego del incidente, el dueño del can intervino y lo llevó a su vivienda, ubicada a pocos metros del lugar, encerrándolo en la azotea.

Para entonces, Pedro Alberto ya presentaba múltiples lesiones, entre ellas una posible fractura en el fémur izquierdo, además de heridas y contusiones diversas, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital, donde permaneció internado desde el domingo.

Aunque inicialmente se reportó estable, su estado de salud se deterioró en los días siguientes. De forma extraoficial, se supo que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio.

Cabe señalar que el hombre tenía programada una cirugía para este viernes, la cual no llegó a realizarse debido a su fallecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades. Mientras tanto, el animal permanece bajo resguardo, y el dueño podría enfrentar consecuencias legales, especialmente si se confirma que el perro ya había agredido anteriormente y que no se tomaron medidas preventivas.