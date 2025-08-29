Rehabilitación urbana en Saltillo tras fuertes lluvias

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno de Saltillo enfocó este viernes sus esfuerzos para atender las contingencias derivadas de las fuertes precipitaciones ocurridas la tarde de este jueves en la localidad.

Con el trabajo coordinado entre distintas dependencias municipales y con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal del programa "Aquí Andamos" limpiaron y acumularon los escombros y basura arrastrada por las fuertes corrientes de agua sobre la calle Pedro de Aguirre, en la colonia Urdiñola.

En este punto, para el beneficio de las y los vecinos del sector, personal de la Dirección de Servicios Públicos barrió y acumuló los escombros, para ser retirados y trasladados lo antes posible al Relleno Sanitario Municipal.

De manera paralela, por indicación del alcalde Javier Díaz, brigadas municipales realizaron acciones similares de limpieza general y rehabilitación de la infraestructura urbana sobre la calle Rayón, en el Distrito Centro de la ciudad.

En este punto, ubicado entre la calle Ramón Corona y la avenida Presidente Cárdenas, el Gobierno Municipal acordonó la zona afectada tras las fuertes precipitaciones en la ciudad, para comenzar con las acciones de rehabilitación de la carpeta asfáltica en este lugar.

Sumado a esto, personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo reforzó sus acciones para reparar el pavimento afectado por las lluvias en el cruce de la avenida Las Teresitas y el bulevar Antonio Cárdenas, a la estrada del fraccionamiento Las Teresitas.

Acciones por toda la ciudad

Sumado a esto, cuadrillas municipales trabajan de manera intensiva en avenidas principales y calles al interior de las colonias, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad vial a peatones y automovilistas, luego de la presencia de baches ocasionados por las corrientes de agua en la localidad.

Ejemplo de esto son los trabajos de bacheo de este viernes en el bulevar Presidente Cárdenas y su cruce con la calle Álvaro Obregón, del Distrito Centro, así como en la calle Paseo de las Cumbres, de la colonia Lomas de Lourdes y en la avenida Las Teresitas, del fraccionamiento del mismo nombre.

Asimismo, derivado por las inclemencias del tiempo, brigadas del programa "Aquí Andamos" trabajaron para retirar los escombros de un árbol derribado por las fuertes lluvias, en el Parque Recreativo Los Ojitos, en la colonia República Poniente.

Además, en este punto, personal municipal trabajó para garantizar la seguridad de las y los infantes que acuden al Jardín de Niños "Severino Calderón González", así como las distintas áreas verdes en este lugar ubicado sobre la calle Prolongación Álvaro Obregón.

El Gobierno Municipal recuerda el número del Chat Bot oficial "Saltillo Fácil" al 844-160-08-08, con el que la ciudadanía puede reportar algún servicio público en la localidad y pueda ser atendido de manera oportuna.