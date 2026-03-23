Presentan aplicación "Coahuila Centro" para reportar emergencias en tiempo real

Monclova, Coah.- Encabezado por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y el secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez, se llevó a cabo la presentación de la aplicación "Coahuila Centro", una herramienta tecnológica diseñada para fortalecer la atención ciudadana en situaciones de emergencia y reducir los tiempos de respuesta de las corporaciones en la región Centro-Desierto.

Durante la exposición, Alick Mercado explicó que esta plataforma funciona en coordinación con los grupos de seguridad de WhatsApp y permite a los ciudadanos realizar reportes de emergencia de manera rápida y sencilla desde su teléfono celular. La aplicación está habilitada para todos los municipios de la región Centro-Desierto y ofrece un catálogo predefinido de incidentes, además de la posibilidad de adjuntar fotografías, audios, videos y una breve descripción de lo que ocurre, así como compartir la ubicación exacta del hecho de manera automática o manual mediante un mapa.

Precisó que el proceso para realizar un reporte tarda aproximadamente entre dos y tres minutos, y una vez enviado, la información es recibida en tiempo real por un centro de monitoreo que opera las 24 horas del día. Desde ese punto, se puede despachar de inmediato a las unidades de emergencia y, durante el trayecto, el personal puede establecer comunicación con el reportante para confirmar lo sucedido y obtener más detalles, lo que ha permitido reducir considerablemente los tiempos de respuesta, que actualmente oscilan entre cuatro y seis minutos desde que se genera el reporte hasta que llega el apoyo.

Asimismo, destacó que la aplicación cuenta con una función especializada denominada "Punto Violeta", pensada para situaciones críticas en las que la persona no puede escribir, llamar o contestar una llamada. En esos casos, basta con presionar un botón durante cinco segundos para que la autoridad reciba de forma automática la ubicación del usuario, así como un fragmento de audio captado desde el dispositivo, permitiendo una reacción más rápida y eficaz por parte de las corporaciones de seguridad.