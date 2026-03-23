Violenta riña colectiva en Monclova deja tres jóvenes heridos

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como una reunión entre adolescentes terminó en una violenta riña colectiva durante la madrugada de ayer, cuando más de una decena de menores protagonizaron una auténtica batalla campal en una quinta de la colonia Héroes del 47, dejando al menos tres lesionados.

Los hechos se registraron cerca de las 02:00 horas en un inmueble ubicado en el cruce de las calles Jiménez y Álamo, donde, de acuerdo con reportes al sistema de emergencias, un grupo de jóvenes convivía consumiendo bebidas alcohólicas, hasta que la situación se salió de control.

¿Cómo ocurrió la riña?

Testigos señalaron que la discusión escaló rápidamente a los golpes, derivando en una riña masiva en la que los involucrados utilizaron piedras, palos y pedazos de concreto para agredirse, dejando una escena de caos y temor entre vecinos del sector.

Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar tras recibir múltiples reportes, encontrando a varios jóvenes lesionados sobre la vía pública, por lo que solicitaron el apoyo inmediato de cuerpos de rescate.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) y de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención a los heridos, entre ellos Adriana 'N', de 17 años, quien presentaba diversos golpes y fue trasladada a la Clínica 86 del IMSS.

Asimismo, Luis Arturo 'N', de 16 años, y Luis 'N' de 17, también resultaron con lesiones y fueron llevados a distintos hospitales para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

A la llegada de las autoridades, varios de los participantes optaron por huir entre las calles del sector; sin embargo, dos menores fueron asegurados al ser señalados como presuntos iniciadores del conflicto.

Tras controlar la situación, los oficiales procedieron a asegurar el área, donde quedaron esparcidos restos de objetos utilizados durante la riña, evidenciando la magnitud del enfrentamiento.

Este hecho volvió a encender las alertas entre vecinos, quienes denunciaron la constante realización de fiestas sin control en la zona, situación que —como en esta ocasión— terminó en violencia.