Alcalde de Monclova Inicia Pavimentación de la Calle 3 en Beneficio Comunitario

Con una inversión de 3.3 millones de pesos, el alcalde Carlos Villarreal Pérez dio el banderazo de inicio a la pavimentación de la Calle 3, en el tramo comprendido entre las calles 34 y 46 en beneficio directo de las colonias Ampliación Tierra y Libertad y 21 de Marzo.

La obra forma parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova y se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, con el objetivo de multiplicar beneficios en infraestructura social y mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto, en representación del Gobernador; Roberto Plata Haro, regidor de Obras Públicas; Esra Ibn Cavazos, coordinadora de Mejora Monclova; José Alberto Medina, secretario del Ayuntamiento; Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas; Alonso Alcocer, coordinador de Sector Mejora Coahuila; Valentina Aranda, coordinadora de Zona Mejora, así como vecinos beneficiarios encabezados por Diana Campos Castañeda.

Los trabajos contemplan: 4,577 m² de pavimentación asfáltica, 690 m³ de material calidad base para la estructura del pavimento, 11,495 litros de emulsiones asfálticas, 230 m³ de carpeta asfáltica en caliente, 836 metros lineales de cordón de concreto hidráulico y aplicación de pintura vial.

Durante su intervención, Diana Campos Castañeda, vecina del sector, expresó su agradecimiento en nombre de las familias: "Este era un sueño que teníamos desde hace muchos años, sobre todo porque en temporada de lluvias era muy difícil transitar. Hoy sabemos que será más seguro para nuestros hijos y nietos que estudian cerca; de verdad esto nos cambia la vida".

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración con las necesidades de la ciudadanía: "Las obras en Monclova se hacen con el sentir de la gente; vamos a seguir cercanos y trabajando juntos para tener un gran gobierno", puntualizó.