Carlos Villarreal mejora la movilidad y seguridad vial en Monclova

Monclova, Coah.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal intensificó durante la semana las labores de mantenimiento urbano en diversos sectores de la ciudad, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para mejorar la infraestructura y los servicios públicos de la ciudad.

A través de las cuadrillas municipales se realizaron 582 reparaciones de baches en distintos puntos del municipio, además de atender 72 rupturas relacionadas con el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y colocar ocho bordos para apoyar en el control de escurrimientos pluviales. Estas acciones permitieron cubrir más de mil metros cuadrados de superficie, mejorando las condiciones de calles y avenidas en beneficio de las y los monclovenses.

En materia de alumbrado público, el municipio avanzó en trabajos de modernización y rehabilitación, priorizando el uso de luminarias LED por su mayor eficiencia y mejor cobertura. Durante la semana se modernizaron más de 100 luminarias en el primer cuadro de la ciudad, en vialidades como Venustiano Carranza, Aldama, Ildefonso Fuentes, Allende y Abasolo, además de rehabilitar 60 luminarias en avenidas principales, entre ellas la Avenida Acereros.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración por mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de la ciudadanía. "Seguimos trabajando todos los días para mejorar nuestras calles y la iluminación de la ciudad. Lo hacemos en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, sumando esfuerzos para que Monclova cuente con mejor infraestructura y mayor seguridad para nuestras familias", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para fortalecer los servicios públicos y mejorar la infraestructura urbana en beneficio de las familias de Monclova.