Con el objetivo de fortalecer la imagen urbana de Monclova y mejorar las condiciones de infraestructura y servicios en los diferentes sectores de la ciudad, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal realizó 623 acciones del 13 al 19 de noviembre, en los rubros de bacheo, alumbrado público, atención a peticiones ciudadanas y trabajos en instituciones educativas y espacios públicos, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Acciones de la autoridad

En materia de bacheo, las cuadrillas municipales repararon más de 400 baches y 39 roturas derivadas de trabajos de SIMAS, con una superficie total de mil 389.73 metros cuadrados. En alumbrado público se reemplazaron 30 luminarias por tecnología LED en la avenida Nogal, entre el bulevar Pape y la avenida Roble, en la colonia Santa Mónica. Asimismo, se atendieron 115 peticiones ciudadanas, se rehabilitaron cinco circuitos de alumbrado en diferentes sectores y se repararon líneas subterráneas dañadas.

Impacto en la comunidad

También se atendieron tres instituciones educativas con trabajos de alumbrado público: las primarias Ramiro Cárdenas Valadez y Ramón Guevara, y la secundaria número 76 Raúl Flores González.

Al respecto, el alcalde destacó que el mantenimiento de los servicios públicos es una labor permanente de la administración municipal, orientada a conservar la infraestructura urbana y responder oportunamente a las necesidades de la población. "Seguimos trabajando para mantener nuestras calles en mejores condiciones, fortalecer el alumbrado público y atender los reportes de la ciudadanía. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, continuaremos impulsando acciones que contribuyen a mejorar nuestra ciudad", señaló el alcalde.

El gobierno municipal reafirma su compromiso de mantener el trabajo en equipo con el gobierno del estado para fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura y continuar impulsando la imagen urbana de Monclova.

Balance de acciones

Balance de acciones | 13 al 19 de noviembre

· 623: acciones de mejora urbana.

· Más de 400: baches reparados.

· 39: roturas atendidas por trabajos de SIMAS.

· 1,389.73 m²: superficie intervenida.

· 115: peticiones ciudadanas atendidas.

· 30: luminarias LED instaladas.

· 5: circuitos de alumbrado rehabilitados.

· 3: instituciones educativas atendidas.