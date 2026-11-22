Monclova busca superar los 500 elementos policiacos durante 2027, luego de cerrar este año con alrededor de 400, como parte del fortalecimiento de la corporación y la estrategia de seguridad municipal.

Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública, informó que actualmente la ciudad cuenta con entre 2.3 y 2.4 policías por cada mil habitantes, por encima del parámetro de 1.8 establecido, según señaló, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El funcionario explicó que la meta es incrementar el estado de fuerza a más de 500 policías el próximo año, lo que permitirá continuar con inversiones en seguridad y mejorar las condiciones salariales de los elementos.

Detalló que durante 2026 se registraron alrededor de 13 bajas en la corporación, algunas voluntarias, otras por ausencias y también por conductas inadecuadas. Aseguró que la administración mantiene una política de cero tolerancia ante situaciones que incumplan las normas policiales.

López agregó que el fortalecimiento de la Policía Municipal también contempla la incorporación de nuevos cadetes, quienes próximamente concluirán su formación y se integrarán a las labores de seguridad.