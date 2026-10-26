Trabajadores de AHMSA mantienen plantón en Zócalo

La continuidad del plantón que mantienen los integrantes del Grupo Defensa Laboral de Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) en la plancha del Zócalo capitalino dependerá de las respuestas obtenidas este día durante la mesa de trabajo con la Secretaría del Trabajo, programada para las 12:00 horas, según informó Julián, representante de los manifestantes.

Para levantar el paro, los trabajadores exigen que el Gobierno federal asuma la cobertura del pasivo laboral, bajo el compromiso de recuperar dichos recursos una vez que se concrete la venta de la siderúrgica. Ante la perspectiva de que el trámite financiero tome tiempo, la comisión solicita un apoyo económico de contingencia para los 14 mil obreros afectados, sin fijar una cifra concreta, a diferencia de la petición de un adelanto de 50 mil pesos solicitada en marzo pasado.

Asimismo, el grupo requirió la mediación de las autoridades laborales ante la jueza del proceso para suspender de forma temporal la autorización del retiro de equipos pertenecientes a terceros.

Los representantes precisaron que, aunque reconocen la legalidad de la devolución de dichos bienes por no formar parte de la masa concursal de AHMSA, su extracción genera inquietud entre la base trabajadora. La intención de pausar estos movimientos busca preservar un clima de estabilidad que brinde certidumbre a los potenciales inversionistas interesados en la adquisición de la empresa.