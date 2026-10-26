Laura Jiménez Gutiérrez y Jesús Guerrero entregan apoyos en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Será este martes cuando arranque el programa alimentario de Mejora Coahuila en esta villa, informó el licenciado Jesús Guerrero García.

El coordinador municipal dijo que esta acción ha sido un gran éxito en el municipio de Múzquiz, donde, a través de la política social del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se entregan apoyos a alrededor de 12 mil beneficiarios.

Indicó que iniciarán en Villa de Palaú, donde los acompañará la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, destacando que siempre que se trabaja en sinergia se logran grandes resultados y en Múzquiz ha sido favorable para el municipio.

Por otra parte, señaló que actualmente realizan sinergia con la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez en el sector educativo, haciendo entrega de paquetes de útiles escolares, uniformes y zapatos escolares en algunas escuelas.

De igual forma, acentuó: "la semana pasada entregamos infraestructura educativa a escuelas que hicieron su gestión, para fortalecer a los niños, niñas y adolescentes con una educación de calidad".

Finalmente informó que harán entrega de algunas techumbres en escuelas a través de la gestión de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez con el ejecutivo del Estado, y que, como imagen y presencia del mandatario en Múzquiz, mediante el trabajo en equipo se están logrando muchos beneficios, principalmente para el municipio, a dos meses de que concluya el año.