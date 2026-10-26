Desarrollaron clases en Línea durante 3 meses

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Después de llevar clases en línea durante tres meses consecutivos, finalmente la comunidad estudiantil de la escuela primaria "Benito Juárez" volvió a clases con la entrega de la obra del techo estructural, lo cual agradeció el director del plantel, Alejandro Cuevas Castro.

El primer periodo a distancia ocurrió cuando la estructura anterior presentó desperfectos. Tras una supervisión de la alcaldesa, en coordinación con el Gobierno del Estado y Julio Long, se gestionó el retiro inmediato de la cubierta y, por seguridad, se suspendieron las clases presenciales durante mes y medio.

El segundo periodo se registró al regreso del receso vacacional. La techumbre aún no estaba concluida, por lo que la escuela trabajó aproximadamente dos meses más en modalidad a distancia con el apoyo de padres de familia, maestros y autoridades.

La matrícula actual es de 348 alumnos. El director señaló que la infraestructura era indispensable para resguardar a los estudiantes de las altas temperaturas y las lluvias, condiciones que impedían el uso del patio cívico.

La comunidad educativa trabajó de manera coordinada para evitar la pérdida de aprendizajes durante la contingencia. De acuerdo con el director, la sinergia entre familias, docentes y autoridades permitió mantener la continuidad académica.

Como parte del regreso a la presencialidad, la escuela prepara la exposición de altares de muertos el próximo 29 de octubre. Participarán todos los estudiantes organizados en comisiones y se invitó a la comunidad a asistir a la muestra.