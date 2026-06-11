Mesas de trabajo con docentes tras Paro Nacional en Coahuila

Mantienen mesas de trabajo con docentes del estado que participaron en el Paro Nacional del pasado 1 de junio, en el que expusieron diversas demandas relacionadas con sus condiciones laborales.

El subsecretario de Educación en la entidad, Hugo Lozano, informó que estas reuniones se han desarrollado de manera constante, con el objetivo de escuchar las inquietudes del magisterio y dar seguimiento a sus planteamientos.

Explicó que la mayoría de las peticiones corresponden a temas de índole federal, por lo que su resolución no depende directamente del Gobierno del Estado. "La gran mayoría de las gestiones o peticiones que se dan son a nivel federal. Tienen que ver con cambios en las leyes, lo cual no está al alcance del estado de Coahuila", señaló.

A pesar de ello, destacó que las mesas de trabajo continúan abiertas y con representación de los docentes, en un esfuerzo por mantener el diálogo y canalizar las inquietudes hacia las instancias correspondientes.

Indicó que, aunque no ha estado presente en todas las reuniones debido a la atención del sistema educativo en general, existe disposición por parte del Gobierno del Estado para atender a los maestros. "Se ha mantenido una comunicación abierta y positiva, y el gobernador ha mostrado interés en dar seguimiento a estas mesas", agregó.

Entre las principales demandas del magisterio se encuentra la derogación de una ley relacionada con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual aplica a nivel federal, así como la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), organismo encargado de los procesos de ingreso y promoción dentro del sistema educativo.

Sobre este último punto, Lozano señaló que el Gobierno Federal ha emitido algunas fechas y posicionamientos respecto a posibles cambios, sin embargo, reiteró que el estado no tiene injerencia directa en estas decisiones.

Finalmente, el funcionario subrayó que se continuará participando en las mesas de trabajo mientras se espera una resolución por parte de las autoridades federales, a fin de dar respuesta a las demandas del magisterio.