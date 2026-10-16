Protección Civil vigila arroyo Frontera por niveles de agua

Con un nivel de agua equivalente al 30 por ciento de su capacidad, el arroyo Frontera se mantiene bajo vigilancia de Protección Civil, que realiza recorridos en distintos sectores del municipio ante las lluvias registradas y el pronóstico de nuevas precipitaciones.

Vigilancia del arroyo Frontera

Felipe Cano, director de Protección Civil de Frontera, informó que el personal inspecciona zonas donde suelen presentarse encharcamientos, además de identificar a personas en situación de calle que pudieran requerir apoyo ante las condiciones climatológicas.

Explicó que los recorridos comenzaron en la zona centro, en el área cercana al arroyo Frontera, y continuaron en la colonia Aviación. También se contempla revisar el Par Vial, la colonia Borja y otros puntos donde se reporten acumulaciones de agua o alguna incidencia.

Pronóstico de lluvias

El funcionario señaló que para este viernes se pronosticó un 80 por ciento de probabilidad de lluvia, mientras que para el sábado se esperaba una disminución en las precipitaciones. Sin embargo, pidió a la población mantenerse atenta ante el descenso de las temperaturas.

Cano indicó que los albergues municipales ya se encuentran habilitados para recibir a personas que necesiten resguardarse del frío o requieran atención durante las condiciones meteorológicas adversas.

Hasta el momento del recorrido, no se tenían reportes de viviendas inundadas ni de familias que solicitaran ayuda por afectaciones derivadas de las lluvias. El único caso identificado era el de una persona en situación de calle, cuya necesidad de atención sería evaluada por el personal.

Protección Civil mantendrá la vigilancia en los sectores considerados de riesgo y atenderá los reportes ciudadanos para prevenir incidentes durante las próximas horas.