Aspirantes de Morena en Frontera y Distrito 2 federal llaman a la unidad del movimiento

Aspirantes a las coordinaciones de Morena en Frontera y el Distrito 2 federal llamaron a la unidad del movimiento y a trabajar en conjunto, independientemente de quién obtenga cada posición, al señalar que el objetivo debe estar por encima de los intereses personales.

Llamado a la unidad en Morena

Durante una rueda de prensa, varios integrantes del partido se presentaron ante los medios de comunicación para dar a conocer sus aspiraciones a las coordinaciones de los Comités de Defensa de la Transformación y de la soberanía, así como sus intenciones de participar en el proceso interno.

Entre los asistentes estuvieron Enrique Hernández Arabia, Jazmín Davis, Aida Mata, Mario Alberto, Javier Chaires Contreras y Óscar González, quienes manifestaron su disposición de participar en las tareas que determine el movimiento.

Aida Mata se identificó como aspirante a la coordinación del Distrito 2 federal y destacó que se trata de uno de los retos más importantes en Coahuila, debido a la extensa superficie territorial que comprende.

Interés en coordinaciones municipales

Por su parte, otros participantes expresaron su interés en las coordinaciones municipales y en fortalecer la presencia de Morena en Frontera, además de acercarse a la ciudadanía para que conozca a quienes buscan ocupar esos espacios.

Durante el encuentro, Mario Alberto señaló que la convocatoria para las coordinaciones municipales continuaba abierta y que el registro concluiría el domingo 18, de acuerdo con lo expuesto en la rueda de prensa.

También informó que otros dos aspirantes identificados por el movimiento, José Antonio Cardona y Víctor Marín, fueron convocados, pero no pudieron asistir por cuestiones laborales.

Los participantes reconocieron que, al final del proceso, solo una persona ocupará cada coordinación; sin embargo, insistieron en que esto no debe provocar divisiones ni rupturas entre los integrantes del partido.

“Pase lo que pase, vamos unidos”, fue el llamado dirigido a la militancia y a la ciudadanía, al señalar que Frontera necesita un proyecto colectivo y que la participación de más personas representa una oportunidad para fortalecer al movimiento.

Finalmente, los morenistas manifestaron que buscan trabajar bajo los principios de austeridad y atención a la ciudadanía, y sostuvieron que el proyecto político debe prevalecer sobre las aspiraciones individuales.