Ordenan aprehender a maestro de E. Física

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Centro, Miguel Ángel Medina, confirmó que ya existe una orden de aprehensión en contra de un docente del jardín de niños "Gabriela Mistral", señalado como presunto responsable de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

El funcionario informó que la investigación se encuentra debidamente integrada y que la orden fue otorgada por un juez, luego de que el Ministerio Público reuniera los datos de prueba necesarios dentro de la carpeta de investigación.

Indicó que, por tratarse de un caso que involucra a una menor, la Fiscalía mantiene total reserva para proteger la identidad de la víctima y garantizar el debido proceso, conforme a lo que establece la ley.

Miguel Ángel Medina señaló que ya se trabaja en la localización del imputado para cumplimentar la orden de aprehensión, reiterando que la Fiscalía dará seguimiento puntual al caso hasta su esclarecimiento.

Asimismo, aseguró que en delitos de esta naturaleza no habrá tolerancia ni impunidad, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes.