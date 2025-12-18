Miguel Ángel Medina asegura cero tolerancia a la extorsión en Castaños

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación en contra de dos elementos de Seguridad Pública Municipal de Castaños, señalados por presunta extorsión a paisanos que transitaban por la región, en donde el delegado regional reiteró que habrá "cero tolerancia" en estos casos.

Miguel Ángel Medina, señaló que recientemente se abrió una carpeta de investigación en contra de dos elementos de esta corporación, esto luego de la denuncia de un paisano que fue detenido sobre la carretera 57.

Señaló que esta es la primera denuncia que se presenta de este tipo y se dará seguimiento, ante las disposiciones presentadas por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, y el Fiscal General, Federico Fernandez Montañez, de no permitir que se presenten este tipo de actos con los connacionales.

Esta disposición se estableció desde el inicio de esta temporada y se informó a cada una de las corporaciones, para evitar incurrir en este tipo de acciones.

Hasta el momento se desconoce el monto señalado dentro de esta denuncia, sin embargo que se continuará con la investigación y caso de comprobarse los elementos serán dados de baja de la corporación,

El Delegado Regional reconoció que este tipo de señalamientos han sido recurrentes en el municipio de Castaños, aunque dijo que se ha atendido el tema y se han visto mejoras en la actuación policial, sin embargo se siguen presentando.

Señaló que la Fiscalía General del Estado dará seguimiento al caso hasta que se deslinden responsabilidades, con el objetivo de enviar un mensaje claro de que no se permitirán actos de corrupción o abuso de autoridad en Coahuila.