Fue un milagro de la Virgen de Guadalupe: Don Juanito y Doña Graciela salieron con vida

La noche del lunes, una tragedia estuvo a punto de consumarse en la colonia Ciudad Deportiva, cuando un voraz incendio redujo a cenizas una vivienda ubicada en la calle Máxtla número 1705. Sin embargo, entre el humo, las llamas y la desesperación, familiares de los afectados aseguran que ocurrió un milagro.

"El fuego y el humo salían por debajo del portón, la casa estaba cerrada... ellos hubieran perdido la vida. La Virgen de Guadalupe los salvó", expresó un familiar que prefirió mantenerse en el anonimato, aún conmovido por lo sucedido.

Dentro del domicilio se encontraban Juan Manuel Chávez y su esposa, Graciela Villarreal, ambos de aproximadamente 70 años, quienes vivían solos desde hace años.

De acuerdo con el testimonio, una presunta acumulación de gas habría provocado una explosión que desató el incendio.

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"Me imagino que estaban en una recámara viendo la televisión y al ir a preparar algo de comer fue cuando todo explotó. Había mucho gas, porque destruyó todo", relató.

Las llamas se propagaron rápidamente por toda la vivienda, consumiendo cada habitación, muebles y hasta un vehículo que se encontraba en el lugar. Vecinos, alertados por la magnitud del fuego, salieron de inmediato para auxiliar.

Fueron jóvenes que se encontraban cerca quienes, al escuchar los gritos de auxilio, no dudaron en intervenir. Derribaron el portón y lograron rescatar a la pareja en medio del incendio.

"Mi cuñada gritaba '¡auxilio, auxilio!' y todo estaba ardiendo. Los muchachos tumbaron el portón y los sacaron. Gracias a Dios, mi hermano solo tiene quemaduras en los brazos y mi cuñada en el rostro, pero no son de gravedad", detalló.

Minutos después, elementos del cuerpo de bomberos arribaron al lugar y trabajaron durante un largo periodo para sofocar el siniestro, evitando que se extendiera a viviendas cercanas.

Entre los escombros y la devastación total del hogar, un detalle llamó profundamente la atención de familiares: un cuadro de la Virgen de Guadalupe permaneció intacto.

La imagen se encontraba en la entrada principal, en la sala, colocada sobre un mueble que, pese a la intensidad del fuego, no sufrió daños visibles.

Para sus seres queridos, este hecho refuerza la creencia de que la fe jugó un papel importante en lo ocurrido.

Pese a la pérdida total del hogar, la familia insiste en que lo más importante es que ambos sobrevivieron.

"No queremos ayuda económica, gracias a Dios tienen a sus hijos y están bien. Solo pedimos una oración por su salud", expresó el familiar.

La pareja, que habitó esa casa desde la década de los 80, permanece estable y bajo atención médica en el Seguro Social, acompañada de sus seres queridos.

Entre cenizas y escombros, la comunidad destaca no solo la rápida acción de los vecinos y cuerpos de emergencia, sino también la fe que, aseguran, hizo posible que esta historia no terminara en tragedia.