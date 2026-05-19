Múzquiz será sede de Torneo Estatal de Béisbol Infantil 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Este próximo fin de semana, el municipio de Múzquiz se convertirá en el escenario principal del Torneo Estatal de Béisbol Infantil, así lo informó el profesor Gerardo Múzquiz Loo, director de Promotoría Deportiva.

El evento reunirá a decenas de pequeños deportistas en una competencia que promete emoción y convivencia familiar, evento a realizar en la macroplaza.

Detalles del torneo

El torneo contará con la participación de 12 equipos integrados por niños de 10 años de edad, provenientes de distintos municipios de Coahuila, entre ellos Monclova, Saltillo, Piedras Negras, Acuña y la Región Carbonífera. La diversidad de participantes refleja el interés y la importancia que tiene el beisbol en la formación deportiva de la niñez en el estado.

El profesor Múzquiz Loo destacó que este tipo de actividades generan un impacto positivo en la economía local, pues los hoteles se encuentran saturados y sectores como el restaurantero y gasolinero registran un incremento en la demanda.

Compromiso con el deporte infantil

Agradeció además el apoyo de las autoridades municipales por facilitar las áreas necesarias para la realización de este evento estatal y la confianza de los instructores por elegir este Pueblo Mágico para dichas actividades deportivas.

Asimismo, reiteró el compromiso de seguir impulsando el deporte infantil, brindando espacios y oportunidades para que los niños disfruten de actividades sanas y recreativas.

Por otra parte, informó que recientemente se inauguró la Liga de Softbol, además de que se llevan a cabo eventos de voleibol en el gimnasio nuevo libre y empresarial.

Agenda deportiva activa

Para la próxima semana, se tiene programado, además, el torneo de basquetbol libre en el gimnasio antiguo, consolidando así una agenda deportiva activa en beneficio de la comunidad.