Joven denuncia agresión y robo en barrio La Piedra

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven identificado como Brayan Uriel N, de 17 años de edad, fue golpeado por cinco individuos en el barrio La Piedra del municipio de Múzquiz.

El afectado, acompañado de su tía, acudió a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para denunciar lo ocurrido y exigir que se proceda conforme a derecho.

La víctima relató que, mientras caminaba por una de las calles del barrio se acercó a un grupo de personas para pedir un encendedor. Al responder que era originario de la colonia 28 de noviembre, los sujetos reaccionaron violentamente, golpeándolo sin motivo aparente.

Durante la agresión, uno de los atacantes lo derribó al suelo y le provocó heridas en ambas extremidades utilizando una resortera. La violencia ejercida contra el adolecente dejó secuelas físicas y un fuerte impacto emocional.

La víctima señaló que, además de la golpiza, los agresores lo despojaron de su teléfono celular. El robo se consumó a la altura de la Escuela Vicente Guerrero, donde los individuos le dieron alcance y le arrebataron el dispositivo.

Ante estos hechos, Brayan Uriel N exige ahora que las autoridades investiguen y se castigue a los responsables. La denuncia ya fue presentada, y se espera que el Ministerio Público actúe conforme a la ley para garantizar justicia y seguridad en la comunidad.