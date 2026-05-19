Volcadura de camioneta en carretera Sauz-Palaú

MINAS DE BETROTERAN, COAH.- La madrugada de este martes se registró la volcadura de un vehículo sobre la carretera estatal número 22 de este mineral, el hecho generó alerta entre automovilistas que circulaban por la zona, quienes reportaron la presencia de la unidad sin ocupantes.

La unidad volcada es una camioneta Dodge RAM con placas texanas, la cual se encontraba abandonada en el lugar del accidente. De acuerdo con los primeros testimonios, el percance habría ocurrido horas antes de que fuera notificado a las autoridades.

Elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron al sitio para verificar la situación y brindar apoyo en caso de que hubiera personas lesionadas. Posteriormente, el incidente fue reportado a oficiales de Seguridad Pública Municipal, quienes iniciaron las indagaciones correspondientes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

En la carretera se observaron marcas de frenado de aproximadamente 40 metros, lo que sugiere que el conductor intentó detener la unidad antes de perder el control. Dichos indicios serán parte de la investigación para determinar las causas del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad del conductor ni si resultó herido.

Acciones de las autoridades

Las autoridades mantuvieron en su momento el área bajo resguardo para realizar las diligencias necesarias a fin de esclarecer lo ocurrido y garantizar la seguridad de los usuarios de la vía estatal.