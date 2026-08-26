Carlos Villarreal entrega más de 200 minisplits a escuelas de Monclova

Monclova, Coahuila, 26 de agosto de 2026.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó, junto con el coordinador general de Mejora Coahuila, Jorge Alberto Piñones Arsuaga, la entrega de más de 200 minisplits a planteles de educación básica de Monclova, como parte del trabajo en equipo que se realiza con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer las condiciones de las escuelas de cara al próximo ciclo escolar.

Con esta acción el Gobierno Municipal y Mejora Coahuila, continúan sumando recursos y esfuerzos para atender necesidades prioritarias de las comunidades escolares y apoyando directamente a las familias monclovenses.

Carlos Villarreal destacó que invertir en las escuelas significa generar mejores condiciones para que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse y prepararse para el futuro, por lo que reconoció el respaldo permanente del gobernador al desarrollo de Monclova y de la Región Centro-Desierto.

"Hoy demostramos una vez más que cuando trabajamos en equipo podemos dar mejores resultados. Agradecemos al gobernador Manolo Jiménez y a Mejora Coahuila por este respaldo a nuestras escuelas. Estos más de 200 minisplits representan mejores condiciones para nuestras y nuestros estudiantes, para sus maestras, maestros y para toda la comunidad educativa", señaló el alcalde.

El Presidente Municipal reconoció también el trabajo del personal docente y directivo de los planteles beneficiados, quienes diariamente contribuyen a la formación de las nuevas generaciones.

En el evento estuvieron presentes Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la Región Centro-Desierto; Abraham Segundo González, director de Servicios Educativos de la Región Centro; y Esra Cavazos del Bosque, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir haciendo equipo con el gobernador Manolo Jiménez, Mejora Coahuila y el sector educativo, para fortalecer las escuelas y generar más oportunidades para las nuevas generaciones de monclovenses.