Julio Flores Guerra representará a Múzquiz en las Olimpiadas 2026

MÚZQUIZ, COAH.- El maestro Julio Flores Guerra participará en las Olimpiadas Nacionales de Oro para Personas Adultas Mayores 2026, que se celebrarán en Tlaxcala.

El profesor en entrevista, dijo estar listo para viajar a la justa nacional en la disciplina de lanzamiento de bala, compitiendo en la categoría de 60 a 69 años, con prueba programada tras la inauguración de los juegos.

Confirmó que su participación está definida y que su objetivo es ganar y traer un premio para Múzquiz. Flores Guerra llega a esta etapa de la Olimpiada con una marca de 11 metros 70 centímetros, registro con el que ganó la etapa estatal y que mejoró durante su preparación.

Detalló que, en la fase estatal le tocó competir contra el campeón estatal de Saltillo, competencia en la que el suscrito obtuvo el primer lugar, a pesar que pensó por un momento en no lograrlo.

El profesor, maestro de educación física de formación y ex competidor nacional universitario en lanzamiento de bala, recordó que como docente preparó hace algunos años a sus alumnos en bala, disco, jabalina y martillo.

Expresó que, cuenta con experiencia en la disciplina y que aceptó la invitación para competir en los juegos del adulto mayor con mucho entusiasmo.

Expresó su agradecimiento y respeto a la presidenta municipal del Municipio de Múquiz Laura Jiménez Gutiérrez por el respaldo otorgado.

Con esta participación, el maestro Julio Flores Guerra representará a Múzquiz y, a Coahuila en la edición 2026 de las Olimpiadas Nacionales de Oro de Adultos Mayores.