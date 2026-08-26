Eleuterio López asegura que la seguridad en Monclova se mantiene reforzada

La seguridad en Monclova y la Región Centro se mantiene reforzada mediante mayor coordinación, rondines y apoyo a otros municipios ante situaciones de riesgo, informó Eleuterio López, regidor de Seguridad Pública.

Señaló que el llamado blindaje en materia de seguridad implica fortalecer la capacidad de reacción de las corporaciones para tomar decisiones correctas y oportunas ante hechos que no siempre pueden anticiparse.

Indicó que los elementos de Monclova también son destinados a apoyar a otros municipios de la Región Centro cuando es necesario.

Como ejemplo, en el caso de Candela, donde recientemente se registró un enfrentamiento en el que resultaron muertos dos civiles armados y un elemento de la policía del estado.

"Seguimos trabajando de manera coordinada", afirmó el regidor, quien destacó que la estrategia contempla mantener mayores rondines y reforzar la vigilancia, principalmente en los límites de Monclova y en los municipios de la región.

López señaló que, aunque existen incidencias que no pueden preverse, las corporaciones trabajan en acciones preventivas para evitar que los hechos se repitan o se compliquen.

Respecto al estado de fuerza de la corporación municipal, aseguró que actualmente es suficiente para atender las necesidades de seguridad y operar de manera específica en los diferentes sectores de la ciudad.

Agregó que los elementos que están próximos a graduarse en diciembre se incorporarán para reforzar el trabajo que actualmente realiza la corporación.