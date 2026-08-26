Óscar Ríos despide a delegación de adultos mayores rumbo a Tlaxcala

San Juan de Sabinas Coah.- El Presidente Municipal Óscar Ríos Ramírez y la Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, encabezaron la despedida de la delegación de adultos mayores que representará a San Juan de Sabinas en la sexta edición de las Olimpiadas de Oro 2026, que se llevarán a cabo en Tlaxcala.

La delegación logró obtener el oro a nivel estatal en las disciplinas de danza prehispánica, danzón y ajedrez, resultados que les permitieron ganar su pase para representar a Coahuila en esta competencia nacional, donde buscarán nuevamente poner en alto el nombre de San Juan de Sabinas.

Durante la despedida, el alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó el desempeño que han demostrado los adultos mayores en anteriores participaciones y refrendó su respaldo para esta nueva experiencia.

"Quiero felicitar a nuestros adultos mayores porque ya han demostrado de qué están hechos en la ciudad de Torreón. Los presumo porque tenemos un equipazo unido y que se entrega por completo. No van solos, vamos con ustedes y los vamos a ayudar en lo que necesiten, y Tlaxcala y todo México van a darse cuenta de qué están hechos nuestros adultos mayores de San Juan de Sabinas", declaró.

Por su parte, la Presidenta Honoraria del DIF San Juan de Sabinas, Karina Ríos, señaló que esta participación no sería posible sin el apoyo del alcalde Óscar Ríos y reconoció las ganas, energía y entusiasmo que mantienen los adultos mayores para continuar participando en este tipo de actividades.

Karina Ríos se dijo segura de que la delegación obtendrá grandes resultados en Tlaxcala y agradeció el trabajo y compromiso de todo el equipo del DIF San Juan de Sabinas para hacer posible esta participación.

Las Olimpiadas de Oro 2026 se desarrollarán los días 27 y 28 de agosto en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Tlaxcala, con la participación de delegaciones provenientes de diferentes estados del país.

Este encuentro representa un espacio para fomentar la convivencia, la participación y la actividad física y cultural de las personas adultas mayores, promoviendo un envejecimiento activo y una vida plena.

La delegación de San Juan de Sabinas emprendió el viaje rumbo a Tlaxcala con el compromiso de representar dignamente a su comunidad y poner en alto el nombre de San Juan de Sabinas.