Modifican medida cautelar a Rubí "N"; usará brazalete electrónico tras un año de arresto

Luego de más de un año bajo arresto domiciliario de tiempo completo, un juez de control modificó la medida cautelar impuesta a Rubí "N", permitiéndole ahora portar únicamente un brazalete electrónico y retomar actividades dentro de un horario establecido.

La resolución se tomó durante una audiencia realizada el martes 12 de agosto en el Centro de Justicia Penal de Frontera, en la que la madre de la víctima indirecta, Laura Vielma, junto con su representante legal, la abogada Juanita Olalde, solicitaron al juez la revisión de la medida.

"Tuvieron a bien pedirle al juez que hiciera un cambio en la revisión, que le quitaran el resguardo. Nosotros estamos muy agradecidos con ellas por su gesto, muy noble de su parte", expresó Jesús Javier Guerrero Rodríguez, abogado de Rubí. Añadió que aún se encuentran a la espera de la resolución de diversos amparos interpuestos, de los cuales dependerá el rumbo legal del caso. "Ojalá se logre una reparación del daño con un monto que pueda pagar", señaló.

Por su parte, Juanita Olalde explicó que la petición para cambiar la medida cautelar fue sustentada en el deterioro de salud de la sentenciada. "Invocamos el derecho humano a la salud, porque advertimos un detrimento físico y emocional en Rubí", detalló. La defensora aclaró que la intención no es eludir la responsabilidad penal, sino garantizar condiciones dignas para que se cumpla la sentencia. "Lo que queremos es que ella cumpla una pena, pero para hacerlo debe estar bien de salud", indicó. Asimismo, comentó que están a la espera de una resolución del tribunal colegiado, aunque no hay certeza de que ocurra antes del cambio de magistrados previsto para septiembre.

Cabe recordar que el caso se remonta a hace 11 años, cuando Rubí "N", entonces bajo los efectos del alcohol, conducía un Chevrolet Malibú sobre la avenida Suzanne Lou Pape, donde protagonizó un trágico accidente que cobró la vida de Camila, una adolescente de 14 años, y de Yolanda Carrizales, madre de familia.