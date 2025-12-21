Altos Hornos de México: conflicto legal sin solución afecta a trabajadores en Monclova

El 2025 concluyó sin que se destrabara el conflicto legal de Altos Hornos de México, cuyo proceso judicial permanece estancado y mantiene en pausa la venta de la acerera, mientras que miles de trabajadores de la región Centro y Carbonífera continúan sin una solución a su situación laboral y económica.

Humberto Prado, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Monclova (CMIC), lamentó que el año cierre sin avances visibles, a pesar de que existía la instrucción de que el caso debería quedar resuelto este año. "Se acabó el año, ya los juzgados salieron de vacaciones y no se dio una solución al tema de Altos Hornos, teníamos la esperanza que saliera algo antes del fin del año, pero no se dio".

El representante del sector de la construcción mencionó que el retraso se debe a recursos legales, e inconsistencias en la documentación presentada por el Síndico Víctor Manuel Aguilera, que impidió que la jueza cuente con los elementos necesarios para avanzar en el tema de la venta. "Se tenía la orden por parte de la Presidenta de la República de que quedara todo listo para este año, pero siguen apareciendo detallitos, se le dieron 48 horas al Síndico para revisar la información y entregarla de manera fidedigna".

El líder de la CMIC cuestionó que, ante un problema de tal magnitud, los procedimientos se sigan alargando, cuando el impacto social es cada vez más severo. "Son cosas que no se entienden cuando hay un problemón tan grande, sobre todo por los trabajadores, la reactivación de la planta puede aguantar todavía, pero la gente no puede seguir esperando".

Señaló que uno de los mayores errores fue no priorizar el pago a los trabajadores cuando la empresa comenzó a colapsar financieramente. Advirtió que la presión para resolver el conflicto se intensificará en las próximas semanas y que no debería extenderse más allá de enero para sacar la convocatoria e iniciar el proceso de venta.