Mantienen ventas por regreso a clases

A una semana del inicio del ciclo escolar, se mantienen las ventas por el regreso a clases debido a que padres de familia continúan adquiriendo productos pendientes de las listas escolares.

Ventas activas en Monclova

Arturo Valdés, presidente de la Cámara de Comercio de Monclova, mencionó que el movimiento comercial continúa favorable y estimó que esta semana también tendrá un comportamiento positivo. Explicó que parte de la actividad corresponde a padres de familia que no alcanzaron a completar sus compras antes del regreso a clases, así como quienes recibieron las listas escolares al inicio del ciclo escolar. "Creo yo que toda esta semana va a ser este complemento de sus listas que les faltaron y listas que están comprando que les quedaron pendientes", indicó.

Afiliación de consumidores

Señaló que la afluencia de consumidores se mantiene dentro de los niveles ordinarios, aunque algunos padres de familia tuvieron complicaciones para realizar oportunamente sus compras. El presidente de la Canaco consideró que el flujo de compradores continuará durante esta semana, principalmente por quienes buscan completar los artículos solicitados por las escuelas. Asimismo, indicó que las ventas se mantienen en un porcentaje similar al registrado durante el periodo vacacional.