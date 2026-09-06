Subasta de AHMSA en Monclova: empresarios esperan un nuevo dueño

Con el inicio del mes de septiembre, empresarios de la región centro esperan que este mes finalmente se concrete la venta de Altos Hornos de México, en la segunda subasta prevista para el día 25.

Expectativas de la subasta

Óscar Mario Medina Martínez, presidente de la Unión de Organismos Empresariales (UOE), consideró que la fecha representa una oportunidad para destrabar el futuro de la siderúrgica y comenzar a reducir la presión económica que durante los últimos años ha afectado a los trabajadores, familias, acreedores y a la economía de Monclova. "Tenemos que verlo con mucha positividad", señaló el dirigente empresarial, quien confió en que las condiciones para la subasta estén firmes y no se presenten nuevas sorpresas que puedan retrasar el proceso.

Impacto en la comunidad

Medina Martínez destacó que la llegada de un nuevo propietario sería benéfica para la ciudad, aunque aclaró que una eventual venta no implicaría una reactivación inmediata de la empresa. Explicó que el nuevo dueño tendría primero que enfrentar compromisos como la indemnización de los trabajadores, el pago a acreedores y las inversiones necesarias para poner nuevamente en marcha la acerera. "No va a ser de inmediato el inicio de una gran empresa acerera, sabemos que empezará poco a poco en irse adecuando", apuntó.

El representante empresarial consideró que las condiciones para encontrar un comprador pueden estar dadas, incluso mediante la unión de firmas, capitales y esfuerzos, ante el peso que AHMSA tuvo durante décadas como una de las principales productoras de acero de América Latina.

Desafíos para el nuevo propietario

Sin embargo, advirtió que quien adquiera la compañía tendrá que realizar un esfuerzo importante, contar con recursos y experiencia en el sector para llevar adelante el proceso de recuperación y evitar mayores contratiempos. La expectativa del sector empresarial es que la segunda subasta del 25 de septiembre permita avanzar finalmente hacia la definición de un nuevo propietario y abra una ruta para la recuperación gradual de la empresa y de la economía regional.