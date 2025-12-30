Monclova avanza en seguridad y desarrollo bajo Carlos Villarreal

Monclova, Coah.- Monclova se consolida como una ciudad en constante crecimiento, desarrollo y oportunidades, gracias al trabajo coordinado del Gobierno Municipal, que encabeza el alcalde Carlos Villarreal, y el respaldo permanente del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas.

Durante 2025, la ciudad registró una inversión histórica superior a los 700 millones de pesos, destinada a fortalecer la seguridad, impulsar el desarrollo económico, modernizar la infraestructura y elevar la calidad de vida de las familias monclovenses, a través del Plan de Inversión Prendamos Monclova y los programas del Gobierno del Estado.

Uno de los principales avances se dio en materia de seguridad, con una inversión sin precedentes en tecnología y equipamiento. Se pasó de 40 a más de 400 cámaras de videovigilancia, se creó el Centro de Control y Comando (C2) con una inversión superior a los 40 millones de pesos, y se fortaleció la corporación policiaca con más elementos, mejores salarios y nuevos uniformes.

En coordinación con el Gobierno del Estado, también se invirtieron más de 50 millones de pesos en nuevas unidades para la policía municipal, incluyendo una unidad táctica Black Mamba y dos unidades móviles de monitoreo de alta tecnología, reforzando la capacidad operativa y de respuesta.

El desarrollo económico ha sido otro pilar fundamental. Durante el año se anunciaron nuevas empresas, parques industriales y ampliaciones, que representan una inversión superior a los 200 millones de dólares, con la proyección de generar más de 4,000 empleos directos en su primera etapa en 2026.

En infraestructura, destaca la rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, con una inversión estatal de más de 150 millones de pesos, así como la aplicación de 245 millones de pesos en obras urbanas, sociales, deportivas, industriales y de servicios básicos.

Asimismo, inició la remodelación de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, con una inversión inicial superior a los 40 millones de pesos, fortaleciendo los espacios para el deporte, la convivencia y el sano esparcimiento.

A través de la estrategia de turismo deportivo, Monclova recibió importantes eventos que generaron una derrama económica superior a los 100 millones de pesos, impulsando la economía local y proyectando a la ciudad a nivel regional y estatal.

Como parte del fortalecimiento de los servicios públicos, se creó la OLA MONCLOVENSE, un programa permanente de brigadas que ha permitido mejorar la recolección de basura, el alumbrado, el bacheo y la limpieza urbana, contribuyendo a una mejor imagen de la ciudad.

Con visión, trabajo en equipo y el respaldo del Gobierno del Estado, Monclova avanza con paso firme como una ciudad en desarrollo, sentando bases sólidas para un futuro con más oportunidades, seguridad y calidad de vida para todas las familias.