Monclova participa en el Cabrito Fest 2026: un festival gastronómico en Saltillo

Saltillo, Coah. - Monclova formó parte de la quinta edición del Cabrito Fest 2026, festival gastronómico organizado por el Ayuntamiento de Saltillo en coordinación con CANIRAC Coahuila, consolidado ya como uno de los eventos culinarios más representativos de la región norte del país.

El Ayuntamiento de Monclova participó dentro de la representación de la región Centro-Desierto, junto a otros municipios coahuilenses, con el objetivo de promover la riqueza turística, cultural y gastronómica del estado ante visitantes provenientes de distintas entidades de la República Mexicana.

Durante el evento, el cabrito fue el protagonista principal como uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía del norte de México, destacando las tradiciones culinarias que forman parte de la identidad regional y del patrimonio cultural de Coahuila.

El Cabrito Fest reunió a municipios, empresarios restauranteros y organismos vinculados al turismo, generando un espacio de convivencia familiar, promoción económica y fortalecimiento de la actividad turística en la entidad.

Autoridades municipales señalaron que la presencia de Monclova en este tipo de actividades permite seguir posicionando a la ciudad y a la región Centro-Desierto como destinos atractivos dentro del ámbito gastronómico y turístico del estado. Asimismo, reiteraron que el municipio continuará participando en festivales y eventos regionales que contribuyan a difundir la cultura, tradiciones y sabores característicos de Coahuila a nivel regional y nacional.