Monclova busca fortalecer su policía: más de 100 nuevos elementos

Monclova busca fortalecer su corporación policial hasta alcanzar 500 elementos, por lo que prevé incorporar más de 100 nuevos policías a los cerca de 315 con los que actualmente cuenta.

Tras la entrega del Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana de la región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la región Centro, destacó el fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio y en la región.

Explicó que el nuevo centro permitirá desarrollar una estrategia integral de seguridad para la región Centro-Desierto, con coordinación entre los 13 municipios.

El inmueble contará con un sistema de comunicaciones conectado con el C4 estatal y el C2 de Monclova, además de herramientas para dar seguimiento a las labores de inteligencia y a las más de mil cámaras que han sido instaladas en la región.

Sisbeles Alvarado señaló que también se habilitó un área especializada en prevención del delito, donde se desarrollarán acciones de capacitación dirigidas a elementos policiales y a sectores vulnerables, entre ellos adolescentes, jóvenes, niñas, niños y mujeres.

Indicó que, previo al arranque oficial, ya se encontraban en funcionamiento las aulas que forman parte del Centro Integral y que varios cadetes están en proceso de incorporación.

En el caso particular de Monclova, señaló que la meta es superar los 500 elementos policiales, luego de que hace aproximadamente un año y medio el municipio contara con cerca de 227 elementos. Esto representaría la incorporación de más de 100 nuevos policías para alcanzar la meta planteada.

El funcionario destacó que el fortalecimiento de las corporaciones forma parte de los cuatro ejes rectores de la estrategia de seguridad pública. Asimismo, resaltó que, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Coahuila se encuentra entre las dos entidades más seguras del país.

La entrega del Centro Integral de Seguridad reunió a los alcaldes de los 13 municipios de la región, como parte de la estrategia para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto en materia de seguridad.